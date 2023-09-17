Галактионов: тренеры вратарей и я беседовали с Худяковым. Голкиперам необходимо терпение

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о вратарской позиции в клубе.

«У нас есть Лантратов, Гильерме и Худяков. Летом к нам по Даниилу никто не обращался для аренды, он ещё молодой парень. Мы чётко понимаем, что в прошлом сезоне была ситуация, когда Гильерме был травмирован и остался один Худя.

Мы пригласили Лантратова, и я думаю, что стабилизировали эту линию. Безусловно, тренеры вратарей и я с Даниилом беседовали, общаемся. Вратарям необходимо терпение», — приводит слова Галактионова Metaratings.

В прошлом сезоне 19-летний Худяков принял участие в 19 играх, в которых пропустил 35 мячей. За это время голкипер провёл два «сухих» матча. Оценочная стоимость Худякова — € 2,5 млн, действующее соглашение закончится в июне 2024 года.