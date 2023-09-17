Игрок «Оренбурга» Сиваков: обыграть «Локомотив» в Москве дорогого стоит

Капитан футбольного клуба «Оренбург» Михаил Сиваков прокомментировал выездную победу своей команды над московским «Локомотивом».
«С «Локомотивом» была тяжёлая и непростая игра, но мы этого ожидали. Мы перетерпели один сложный момент в матче. Железнодорожники создавали моменты, тогда на поле была суета, мог залететь любой рикошет. В итоге мы в концовке забили. Считаю, что победа для нас заслуженная. Мы очень рады.
Это очень важная для нас победа. «Локомотив» ставит перед собой большие задачи, обыграть их в Москве дорогого стоит. Мы очень рады за проделанную работу», — приводит слова Сивакова Metaratings.
Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Гости одержали победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.
- 17 сентября 2023
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21