Игрок «Оренбурга» Сиваков: обыграть «Локомотив» в Москве дорогого стоит

Капитан футбольного клуба «Оренбург» Михаил Сиваков прокомментировал выездную победу своей команды над московским «Локомотивом».

«С «Локомотивом» была тяжёлая и непростая игра, но мы этого ожидали. Мы перетерпели один сложный момент в матче. Железнодорожники создавали моменты, тогда на поле была суета, мог залететь любой рикошет. В итоге мы в концовке забили. Считаю, что победа для нас заслуженная. Мы очень рады.

Это очень важная для нас победа. «Локомотив» ставит перед собой большие задачи, обыграть их в Москве дорогого стоит. Мы очень рады за проделанную работу», — приводит слова Сивакова Metaratings.

Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Гости одержали победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.