Попов: руководство «Рубина» занимается мазохизмом, Рахимов должен уйти в отставку

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал разгромное поражение казанцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:3), а также отметил, что главный тренер команды Рашид Рахимов должен уйти в отставку в ближайшее время.
«Играли с лидером, но не смогли выстоять. Видно, что не хватает мастерства, ударов по воротам много, а в створ почти не попали. Команда не сбалансирована в данный момент. Возможно, что-то придёт, но не с этим тренером. Почему в первом тайме смотрелись более-менее, а во втором рассыпались? Это связано с тем, что нет стабильной игры. Команда не должна рассыпаться во время матча все 90 минут. Они рассыпаются, потому что не знают, как играть.
Стоит ли ждать отставку Рахимова? Думаю, в скором времени. Я уже говорил, что руководство клуба занимается мазохизмом. Нужно решать эту ситуацию. Они взяли четыре очка в чемпионате, когда ему давали две игры. А он взял четыре очка дома и больше ничего. Пока всё грустно. Не должна команда, которая ставит высокие цели, дома так безвольно проигрывать. В трансферное окно закупились, но не под те цели, что есть у команды? Да, закупились. Главный тренер неплохо заработал денег на этих игроках. Всё у него хорошо, а у команды пока нет», — приводит слова Попова Metaratings.
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