Кечинов: «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото, если игра в обороне будет как с «Сочи»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), а также отметил, что «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ в том случае, если игра обороны будет такой же хорошей, как в прошедшем матче.

«Победа получилась тяжёлой, но очень важной и нужной. Порадовало, что она сухая. Наконец не пропустили. Но самое главное, чтобы такая игра в обороне, которая была в матче с «Сочи», была стабильной в каждой игре. И тогда уже можно будет говорить о каких-то серьёзных местах, о попадании в тройку, может быть, о борьбе за золотые медали с «Зенитом», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, после матча 8-го тура чемпионата с «Сочи», проходившего 16 сентября, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.