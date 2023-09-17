Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Мадридский «Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1, а российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

В самом начале встречи, на пятой минуте, полузащитник гостей Андер Барренечеа открыл счёт в матче, выведя «Реал Сосьедад» вперёд.

Барренечеа открыл счёт в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, Федерико Вальверде сравнял счёт в матче.

Вальверде сравнял счёт в матче.

На 61-й минуте нападающий мадридского «Реала» Хоселу вывел свою команду вперёд, установив окончательный результат встречи.

Таким образом, после пяти туров «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. В свою очередь, «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и располагается на 11-й строчке.