Галтье — об обвинениях в расизме: это ложь, в высшей степени ложь

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье впервые с момента своего ухода из клуба 5 июля выступил в СМИ, ответив на обвинения в расизме и рассказав о своих планах на ближайшее будущее.

«Я не выступал на эту тему раньше, потому что в средствах массовой информации было много шума по таким деликатным вопросам. Это очень тяжело вынести, тем более что я считаю обвинения несправедливыми. Я смиренно принял удар, но теперь я очень зол. Это ложь, в высшей степени ложь. Многие люди в футболе знают меня, игроки знают меня, тренеры знают меня, все знают, кто я. Я объясню свою позицию на суде.

«ПСЖ»? У меня очень хорошие воспоминания об этом периоде. Мне было комфортно тренировать эту команду. Больше всего горжусь тем, что мы завоевали 11-й чемпионский титул во Франции.

После меня немного успокоило то, что со мной связались некоторые клубы. Моё место у бровки, а не перед телевизором. Мог ли я сразу возобновить работу? Да, но я этого не хотел. Мне нужно было время, чтобы успокоиться и проанализировать ситуацию. Я вижу, что через два с половиной, три месяца я захотел вернуться. Я молод, в хорошей форме. Я имею право мечтать», – приводит слова Галтье L’Equipe со ссылкой на Canal+.

Напомним, Галтье обвинили в расистских высказываниях после публикации RMC Sport 11 апреля электронного письма, отправленного спортивному руководителю Ineos, главного акционера «Ниццы», Жюльеном Фурнье, тогдашним спортивным директором «Ниццы». В нём функционер сообщал правлению о расистских и исламофобских заявлениях, которые Галтье якобы сделал в контексте формирования команды и управления составом в сезоне-2021/2022. Предварительное расследование было начато в середине апреля, слушание дела в уголовном суде Ниццы назначено на 15 декабря.