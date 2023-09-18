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Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится СВО на Украине

Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится СВО на Украине
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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международную арену только после окончания СВО на Украине.

«До каких пор Россия будет исключена из еврокубков? До конца СВО на Украине», — приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявлял, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Также Митрофанов заявлял, что переход РФС в Африканскую конфедерацию будет сложен по логистическим и экономическим причинам.

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