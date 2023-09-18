Чеферин объяснил, почему УЕФА отказался от партнёрства с «Газпромом»

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему Европейский футбольный союз отказался от партнёрства с «Газпромом». Напомним, организация в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с российской компанией после начала специальной военной операции на Украине.

«Это необходимо было сделать как некий символический акт. После начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) рекламировать эту компанию на стадионе во время матча, который смотрят сотни миллионов человек, было сложно. Мне очень жаль, но мы должны были это сделать. Вместе с тем факт заключается в том, что больше всего жалуются те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании.

Мне это кажется чистым популизмом. Европа не является лидером по правам человека. Популисты, среди которых полно людей, с которыми не следует вообще иметь дело, говорят об этом исключительно ради саморекламы. 97 процентов денег, которые мы зарабатываем от спонсоров, мы отдаём на развитие футбола, и я сделаю всё, чтобы этот вид спорта развивался дальше», – приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.