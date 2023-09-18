Президент УЕФА: думаю, история с Саудовской Аравией будет недолгой

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что тенденция массового ухода сильных игроков из европейских топ-клубов в Саудовскую Аравию не будет длиться долго.
«Я думаю, что эта история с Саудовской Аравией будет относительно короткой. Я много раз говорил, что, на мой взгляд, это неправильный подход к развитию футбола. Привозя футболистов, которые практически завершили карьеру в Европе, вы просто не развиваете футбол. Китай сделал то же самое несколько лет назад, но их сборная до сих пор не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира. Так что я не обращаю внимания на Саудовскую Аравию в наших действиях.
В каком-то смысле мы действительно можем говорить о другом уровне по сравнению с Китаем, по крайней мере в том, что касается футболистов. Однако уровень денежных сумм не сильно отличается. Карлос Тевес, который был очень великим футболистом, уже имел контракт на $ 100 млн в Китае. Сегодня цифры, вероятно, немного выше, но я не вижу молодых знаменитостей, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, заинтересованных в поездке в Саудовскую Аравию», — приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.
- 18 сентября 2023
-
00:32
-
00:23
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:07
- 17 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28