Кечинов: Бабич — это просто топ! Находка для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нового защитника красно-белых Срджана Бабича, отметив, что сербский футболист отлично вписался в игру московской команды, а также сравнив его с бывшим игроком команды Самуэлем Жиго.
«Бабич — находка для «Спартака»? Пока он оставляет очень хорошее впечатление. Помимо того, что он показал себя очень надёжным в проведённых играх, он ещё и забивает. Это прямо топ!
Первый защитник со времён Жиго, который производит такое впечатление? Да, очень похоже! Тоже такой же мощный, здоровый, забивает важные мячи», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».
Напомним, Срджан Бабич присоединился к московскому «Спартаку» этим летом из «Альмерии». К настоящему моменту сербский защитник провёл за красно-белых три матча и забил два гола, в том числе победный мяч в прошедшем матче 8-го тура РПЛ с «Сочи». Прежде футболист выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Реал Сосьедад» и «Войводина».
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