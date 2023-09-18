В «Оренбурге» займутся оформлением паспортов России для легионеров клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что в клубе в данный момент ведётся активная работа над оформлением российских паспортов для легионеров команды — Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Сесара Флорентина и Матиаса Переса, отметив, что это произойдёт только в том случае, если футболисты останутся в команде после зимнего трансферного окна.

«Если они после зимы останутся, будем работать. Если не останутся, это уже не наша проблема. Смысл сейчас что-то активировать, если они могут уйти зимой? Это реально — они могут уйти», — приводит слова Андреева «РИА Новости».

Напомним, после вчерашней победы над «Локомотивом» (2:0) «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков в восьми стартовых играх чемпионата.