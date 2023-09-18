«Идеальный дебют!» Экс-игрок ЦСКА Бистрович — о первом матче за «Балтику»

Новичок «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал дебют в новой команде.

«Идеальный дебют? Не очень скромно, но да (смеётся). Дебют и правда получился отличным. Хотя всегда есть, куда расти. С нетерпением ждал своего выхода на поле. Это моя первая официальная игра за четыре месяца, я был очень воодушевлён. Безумно соскучился по футболу и официальным матчам, наслаждался каждой минутой, каждой секундой на поле! Я счастлив забить гол в первом же матче за «Балтику». Разочарован, что нам не удалось выиграть у «Ростова», но мы показали свой потенциал и характер. Не соверши мы глупых ошибок, три очка были бы в кармане», – сказал Бистрович в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, хорватского полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» из московского ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что у «Балтики» будет право выкупа Бистровича за € 750 тыс. В его трансфере был заинтересован тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич.