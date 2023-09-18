Бистрович: когда возвращался в ЦСКА, был уверен, что останусь

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах годичной аренды, объяснил, почему ушёл из армейского клуба в летнее трансферное окно.

«Когда я возвращался, был уверен, что останусь. Довольно быстро у меня состоялся разговор с Федотовым. Тренер сразу дал понять, что на моей позиции в команде высокая конкуренция, и завоевать место в составе будет крайне тяжело. Мне же было очень важно получать игровую практику, чтобы набрать форму после травмы. В ЦСКА этого никто не обещал.

Владимир Валентинович был справедлив и очень тактичен. Если честно, я и сам считаю, что он прав. В распоряжении Федотова есть три-четыре игрока на мою позицию, которые провели с ним весь прошлый сезон. После возвращения из аренды любому игроку тяжелее завоевать доверие главного тренера", — сказал Бистрович в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа.

Кристиян перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив. Всего же на его счету 96 игр в составе ПФК ЦСКА.