Алексей Сутормин рассказал, что мог покинуть «Зенит» и перейти в ЦСКА или «Рубин»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об интересе со стороны казанского «Рубина» и московского ЦСКА в летнее трансферное окно.
«Прямых переговоров с «Рубином» не было. Знаю, что был интерес. На этом всё остановилось. По ЦСКА, насколько я знаю, велись переговоры. Но они тоже не завершились успехом. Сейчас я в «Зените» и буду работать здесь.
По поводу перехода с Владимиром Федотовым не общался, а так мы держим связь, у нас хорошие отношения. Я его поздравляю с какими-то победами, и он меня.
Можно ли сказать, что «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку? Мы всегда в ней были. Старт вышел немного неудачный, но сейчас надо находить силы и выходить на место, на котором мы обязаны быть. Надо сделать это как можно скорее», – приводит слова Сутормина «РБ Спорт».
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