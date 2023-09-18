Маурисио Почеттино назвал две основные проблемы Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об украинском нападающем Михаиле Мудрике после матча пятого тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:0). В этой встрече украинец вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте.
«Он улучшается. Ему ещё нужно учиться, Премьер-лига очень быстрая, скорость игры такая быстрая. Я думаю, ему нужно лучше понимать игру и иногда быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031 года. Всего в составе лондонского клуба футболист провёл 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив две результативные передачи.
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