Дзюба рвал в клочья майку, Баринов падал без сил. Яркие фото с матча «Локо» — «Оренбург»
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17 сентября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Оренбург» одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче с «Оренбургом».
«Атмосфера в команде хорошая. Может, местами где-то не везёт. Первый тайм провели плохо, во втором могли забить. Не знаю, что происходит.
Некому забивать? Почему? Есть. Не знаю, почему такая слабая реализация. Я же не нападающий», — передает слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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