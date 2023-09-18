Дзюба рвал в клочья майку, Баринов падал без сил. Яркие фото с матча «Локо» — «Оренбург»

17 сентября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Оренбург» одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче с «Оренбургом».

«Атмосфера в команде хорошая. Может, местами где-то не везёт. Первый тайм провели плохо, во втором могли забить. Не знаю, что происходит.

Некому забивать? Почему? Есть. Не знаю, почему такая слабая реализация. Я же не нападающий», — передает слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.