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В «Зените» назвали «военной тайной» информацию о состоянии здоровья Марио Фернандеса

В «Зените» назвали «военной тайной» информацию о состоянии здоровья Марио Фернандеса
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информация о состоянии здоровья футболистов петербургской команды Марио Фернандеса и Андрея Мостового.

«Могу сказать, что у Андрея не рецидив, а, как говорят в хоккее, травма нижней части тела. Марио тоже избежал серьёзных последствий. Он восстанавливается под надзором нашего медицинского штаба.

Успеют ли они восстановиться к следующему матчу? Это военная тайна», — приводит слова Медведева РИА Новости Спорт.

«Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 17 очков в восьми встречах. Матч между петербургской командой и московским «Локомотивом» состоится в Санкт-Петербурге 24 сентября.

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