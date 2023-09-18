В «Зените» назвали «военной тайной» информацию о состоянии здоровья Марио Фернандеса
Поделиться
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информация о состоянии здоровья футболистов петербургской команды Марио Фернандеса и Андрея Мостового.
«Могу сказать, что у Андрея не рецидив, а, как говорят в хоккее, травма нижней части тела. Марио тоже избежал серьёзных последствий. Он восстанавливается под надзором нашего медицинского штаба.
Успеют ли они восстановиться к следующему матчу? Это военная тайна», — приводит слова Медведева РИА Новости Спорт.
«Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 17 очков в восьми встречах. Матч между петербургской командой и московским «Локомотивом» состоится в Санкт-Петербурге 24 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
02:00
-
01:54
-
01:46
-
01:25
-
01:24
-
00:41
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:23
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:07
- 17 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
Партнерский контент