Карло Анчелотти отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче испанской Примеры.

«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды. У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», — приводит слова Анчелотти Fichajes.

17 сентября завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Мадридская команда одержала победу над соперником со счётом 2:1. После пяти туров «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.