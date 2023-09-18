Карло Анчелотти отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче испанской Примеры.
«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды. У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», — приводит слова Анчелотти Fichajes.
17 сентября завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Мадридская команда одержала победу над соперником со счётом 2:1. После пяти туров «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.
- 18 сентября 2023
-
02:00
-
01:54
-
01:46
-
01:25
-
01:24
-
00:41
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:23
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:07
- 17 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53