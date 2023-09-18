«Мне заплакать?» Почеттино – о свисте болельщиков «Челси» после матча с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на свист болельщиков после матча пятого тура АПЛ с «Борнмутом» (0:0).

«Если вы вкладываете деньги, есть ожидания». Если ты не выиграешь, это нормально, что болельщики недовольны.

Но что я могу сказать фанатам, так это обстоятельства, которые мы не можем изменить. Реальность, которую мы не можем изменить. У нас слишком много травмированных игроков Мы — команда, которая будет сильной, если мы все будем вместе. Если весь состав в хорошей форме, мы можем бороться за всё.

Мне нечего сказать. Фанаты могут делать всё, что хотят. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы сильны в своей вере, но у нас 12 игроков получили травмы. Затем у нас на скамейке запасных есть три или четыре молодых парня. Мне сейчас заплакать или жаловаться? Мне нужно принять этот вызов и продолжать сохранять позитивный настрой», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

На данный момент «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков.

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