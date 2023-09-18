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Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за «Севилью» после возвращения

Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за «Севилью» после возвращения
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал победу в матче с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании.

«Особенно доволен результатом после тяжёлого старта для команды. У нас было одно преимущество — домашний стадион. Мы играли с большой интенсивностью. И вы могли видеть нашу конкурентоспособность. Команда действовала хорошо, мы сильно прессинговали. Самое главное — заработали три важных очка.

Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, это невозможно описать словами. Пусть эта победа станет началом хорошей серии», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» в матче испанской Примеры со счётом 1:0. Для Рамоса эта игра стала первой за «Севилью» после возвращения. Последний раз он выходил на поле в составе испанского клуба 28 августа 2005 года.

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