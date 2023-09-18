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Арсен Захарян рассказал, помогает ли ему Давид Сильва адаптироваться в «Реале Сосьедад»

Арсен Захарян рассказал, помогает ли ему Давид Сильва адаптироваться в «Реале Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, кто помогает ему в испанском клубе.

«Кто мне помогает в клубе? Давида Сильву я ещё не видел ни разу. Как я понял, он недавно оперировался. Браис Мендес в первый день сказал мне, что разговаривал с Федей (Смоловым): «Мы все тебя знаем, Федя рассказал». Но нет такого, что я с Браисом хожу целый день. Так, общаемся, хороший парень», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

На данный момент Захарян трижды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0), 12 минут с «Гранадой» (5:3) и 10 минут с мадридским «Реалом» (1:2).

«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды шесть очков в пяти матчах.

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