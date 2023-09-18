Юрген Клопп рассказал, когда он может выпить пива

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, в каком случае он может выпить пива.

«Я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником! Так что сейчас, конечно, лучше», – цитирует Юргена Клоппа talkSPORT.

Напомним, 16 сентября завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игру принимал стадион «Молине» в Вулверхэмптоне. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 3:1.

По итогам пяти матчей «Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата Англии. В следующем туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа встретятся с лондонским «Вест Хэмом».