Галактионов взял на себя ответственность после поражения «Локомотива» в восьмом туре РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о заменах после поражения в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
«Футболисты, которые выходят у меня на замену, не усиливают игру? Есть ответственность тренера. Только тренер ответственен за выбор игроков стартового состава и за игроков, которые выходят на замену. Думаю, что не имеет смысла говорить о том, кто хуже, а кто лучше. Есть ответственность, и я её принимаю», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
После восьми туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Оренбург», в свою очередь, занимает 11-е место, набрав восемь очков.
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