Джуд Беллингем не смог побить рекорд Криштиану Роналду в «Реале»
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17 сентября завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Мадридская команда одержала победу над соперником со счётом 2:1.
Полузащитник Джуд Беллингем не сумел превзойти достижение португальского нападающего Криштиану Роналду по голам в первых матчах за мадридский клуб. До сегодняшнего дня английский футболист забил во всех четырёх играх в чемпионате Испании за «Реал». Так начать карьеру в составе «сливочных» удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.
Напомним, в матче с «Реалом Сосьедад» за мадридский клуб отличились нападающий Хоселу и полузащитник Федерико Вальверде.
После пяти туров «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры.
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