Некоторые игроки «ПСЖ» были пойманы на курении

Этим летом на предсезонном турне «ПСЖ» в Японии произошли события, которые привлекли внимание Луиса Энрике и его тренерского штаба, сообщает Sports Zone.

По сведениям источника, было обнаружено, что несколько игроков курят сигареты. При этом не сообщается, кто именно был пойман на курении.

Напомним, в первых 5 турах чемпионата Франции парижане набрали всего 8 очков. Это худший старт «ПСЖ» за эпоху владения им катарской акционерной организацией Qatar Sports Investments.

Напомним, 15 сентября прошёл матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» дома принимал «Ниццу». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции в нынешнем сезоне.