Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне жаль их». Жозе Моуринью — о разгроме «Эмполи» со счётом 7:0

«Мне жаль их». Жозе Моуринью — о разгроме «Эмполи» со счётом 7:0
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгром «Эмполи» (7:0) в 4-м туре Серии А.

«Мне жаль «Эмполи», но это футбол – иногда такое бывает. Для меня не было важно, чтобы Лукаку забил свой дебютный гол за «Рому». Может быть, это было важно для него. А я забочусь о команде, независимо от того, забивает он или нет, для меня ничего не меняется.

Я забочусь о том, чтобы он предоставил команде другой профиль, мы должны научиться играть лучше с ним, а он с нами. Нам нужны матчи, чтобы прогрессировать. Со скамейки запасных я увидел вещи, которые мне не понравились.

Ромелу нужно чувствовать себя любимым, желанным, чтобы он понимал, что команде нужен такой игрок, как он. У «Интера» нет причин злиться: они должны радоваться своему бывшему тренеру, которому был нужен Ромелу», — приводит слова Моуринью Calciomercato.com.

Материалы по теме
«Рома» разгромила «Эмполи» со счётом 7:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android