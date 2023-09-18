«Мне жаль их». Жозе Моуринью — о разгроме «Эмполи» со счётом 7:0

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгром «Эмполи» (7:0) в 4-м туре Серии А.
«Мне жаль «Эмполи», но это футбол – иногда такое бывает. Для меня не было важно, чтобы Лукаку забил свой дебютный гол за «Рому». Может быть, это было важно для него. А я забочусь о команде, независимо от того, забивает он или нет, для меня ничего не меняется.
Я забочусь о том, чтобы он предоставил команде другой профиль, мы должны научиться играть лучше с ним, а он с нами. Нам нужны матчи, чтобы прогрессировать. Со скамейки запасных я увидел вещи, которые мне не понравились.
Ромелу нужно чувствовать себя любимым, желанным, чтобы он понимал, что команде нужен такой игрок, как он. У «Интера» нет причин злиться: они должны радоваться своему бывшему тренеру, которому был нужен Ромелу», — приводит слова Моуринью Calciomercato.com.
- 18 сентября 2023
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