«Рома» в матче с «Эмполи» повторила достижение 17-летней давности

Итальянская «Рома» разгромила «Эмполи» в матче 4-го тура Серии А — 7:0. Подопечные Жозе Моуринью забили 7 голов в одном матче чемпионата Италии впервые с 19 ноября 2006 года, когда была добыта победа со счётом 7:0 против «Катании». Таким образом, со дня того матча прошло без малого 17 лет.

«Эмполи» в свою очередь впервые в истории пропустил более 5 голов в матче Серии А.

Эта победа стала для «Ромы» первой в текущем сезоне Серии А. Команда поднялась на 12-ю строчку таблицы, имея в своём активе четыре очка. «Эмполи» всё ещё не набирал очки и замыкает турнирную таблицу.

Свой следующий матч римский клуб проведёт в Тирасполе. В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы команды сыграет с «Шерифом».