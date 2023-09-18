Терзич прокомментировал волевую победу «Боруссии» над «Фрайбургом»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал волевую победу над «Фрайбургом» (4:2) в 4-м туре Бундеслиги.

«Мы довольны победой, но пока играем не на сто процентов. Не понравилось, что не смогли постоянно контролировать игру после успешного стартового отрезка. Мы старались не позволять сопернику часто использовать кроссы в нашей штрафной, но не получилось.

С 60-й минуты мы перешли на игру в три защитника, выдвинули в атаку Фюлькруга и Малена, и этот ход сработал», – приводит слова Терзича официальный сайт клуба.

После результата данного матча «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав восемь очков после четырёх матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав шесть очков.