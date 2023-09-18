Жоау Феликс прокомментировал дебютный гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс поделился эмоциями от дебютного гола за каталонцев в матче 5-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:0).
«Очень рад через некоторое время снова играть в стартовом составе. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были молодцы. Когда система отлажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.
Я работаю, чтобы показывать высокий уровень. Атмосфера в команде очень хорошая. Я счастлив. Изменения пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – приводит слова португальца AS.
Каталонцы повели с преимуществом в два мяча уже к 35-й минуте благодаря голам Жоау Феликса и Роберта Левандовского. На 62-й и 66-й минутах сине-гранатовые довели счёт до разгромного. Отличились Ферран Торрес и Рафинья. На 81-й минуте точку поставил Жоау Канселу — 5:0.
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