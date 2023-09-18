Мудрик – худший игрок «Челси» в матче с «Борнмутом» по версии Goal
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Издание Goal.сom оценило игру футболистов «Челси» в матче 5-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:0). Вингер лондонцев Михаил Мудрик получил самую низкую оценку – 3 из 10.
«Начал ярко, но завял после того, как получил жёлтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность была подорвана, и это видно.
Был заменен после часа игры и совсем не был похож на игрока за 88 миллионов фунтов стерлингов», — так описали на портале выступление украинца.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031 года. Всего в составе лондонского клуба футболист провёл 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив две результативные передачи.
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