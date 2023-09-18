«Арсенал» хочет продлить контракт с Зинченко
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Лондонский «Арсенал» хочет подписать новый контракт с Александром Зинченко, сообщает 90 минут.
По информации источника, кроме новых контрактов Мартина Эдегора и Бена Уайта, другой приоритетной задачей клуба является согласование условий новой сделки с 26-летним украинцем.
Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити».
Вчера завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Арсенал». Финальный свисток зафиксировал победу гостей с минимальным счётом 1:0.
Единственный в матче гол на 69-й минуте с передачи Букайо Саки провёл бельгийский нападающий «канониров» Леандро Троссард.
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