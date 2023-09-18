37-й игрок «Челси» сыграл в стартовом составе в сезоне-2023/2024

В стартовом составе «Челси» в АПЛ за 2023 год сыграли 37 разных футболистов, сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на Opta Sports.



По информации источника, 37-м игроком стал опорный полузащитник Лесли Угочукву.



Вчера, 17 сентября, «Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом». Встреча на стадионе «Виталити — Дин Корт» завершилась со счетом 0:0.



В это летнее трансферное окно «Челси» подписал 12 новичков: Мойзес Кайседо, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Алекс Дисаси, Николас Джексон, Лесли Угочукву, Роберб Санчес, Девид Вашингтон, Анжело, Джоржде Петрович и Диего Морейра.



После пяти туров «Челси» занимает 14 место с 5 очками (2 поражения, 2 ничьи и 1 победа). В следующем туре команда Почеттино сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдет 24 сентября.

В прошлом сезоне «Челси» занял 12 место с 44 очками, поэтому в нынешнем не принимает участие в еврокубках.