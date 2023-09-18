Заявление УЕФА о возвращении России, мировой рекорд в прыжках с шестом. Главное к утру

Чеферин рассказал, когда Россия сможет вернуться на международные соревнования, шведский прыгун с шестом Дюплантис побил мировой рекорд, украинская саблистка Ольга Харлан вспомнила поединок с россиянкой Анной Смирновой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Президент УЕФА Чеферин: Россия вернётся только тогда, когда закончится СВО на Украине.
2. Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги.
3. «Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Ольга Харлан — о скандале на ЧМ.
4. Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте.
5. СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сибири» (1:2).
6. «Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче со счетом 3:0.
7. Джуд Беллингем не смог побить рекорд Криштиану Роналду в «Реале».
8. Александр Власов показал лучший результат россиян на «Вуэльте» с 2017 года.
9. Зелимхан Бакаев близок к уходу из «Зенита».
10. «Рома» разгромила «Эмполи» со счетом 7:0 и повторила достижение 17-летней давности.
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