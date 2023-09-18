Новичок «Балтики» Бистрович: за две-три тренировки запомнил имена всех одноклубников

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о первых днях в новой команде.
«Пока я плохо знаком с командой и стилем игры, но уверен, что смогу отлично вписаться. Я провёл всего две-три тренировки с командой, но уже могу похвастаться, что запомнил имена всех одноклубников», — рассказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Битрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн. За клуб 25-летний хорват уже успел провести одну игру и забить в ней гол.
Прошлый сезон Бистрович провёл в двух арендах. Сначала он выступал за «Лечче», за который сыграл 11 матчей, но результативными действиями не отметился, а затем уехал в голландскую «Фортуну» (Ситтард). Там футболист сыграл 13 матчей и забил один гол.
Бистрович перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Славена». Сумма трансфера составила € 500 тыс.
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