Новичок «Балтики» Бистрович: в ближайшее время обязательно доберём очки

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, верит, что калининградская команда в ближайшее время начнёт набирать очки.

«Я видел несколько игр команды в сезоне. Ребятам просто не везёт. Думаю, в ближайшее время мы обязательно доберём недостающие очки и обретём уверенность. Игрокам «Балтики» хватает качества, чтобы соответствовать уровню РПЛ. Мы будем делать всё возможное, чтобы подняться с низов турнирной таблицы и сохранить прописку в РПЛ», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. В ЦСКА хавбек перешёл в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренду в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский клуб. Всего на его счету 96 игр в составе ПФК ЦСКА.