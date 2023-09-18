«Был в шоке, что играю в ЦСКА с человеком, которому 38 лет!» Бистрович — об Игнашевиче

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, вспомнил совместные выступления со своим нынешним тренером Сергеем Игнашевичем.
«Когда я только пришёл в ЦСКА, был поражён, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100 процентов. Настоящий пример профессионализма. С самых первых дней в команде Игнашевич относился ко мне по-отечески, общался и много подсказывал на поле», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В ЦСКА Бистрович перешёл в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.
- 18 сентября 2023
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:04
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55