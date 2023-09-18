«Был в шоке, что играю в ЦСКА с человеком, которому 38 лет!» Бистрович — об Игнашевиче

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, вспомнил совместные выступления со своим нынешним тренером Сергеем Игнашевичем.

«Когда я только пришёл в ЦСКА, был поражён, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100 процентов. Настоящий пример профессионализма. С самых первых дней в команде Игнашевич относился ко мне по-отечески, общался и много подсказывал на поле», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В ЦСКА Бистрович перешёл в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.