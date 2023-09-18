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Бистрович: в ЦСКА был с Игнашевичем на ты, теперь даже неловко. Всё-таки он главный тренер

Бистрович: в ЦСКА был с Игнашевичем на ты, теперь даже неловко. Всё-таки он главный тренер
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, высказался по поводу главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича.

«Профессиональное отношение как игрока полностью перенеслось на его тренерскую деятельность – всё по полочкам. У Сергея огромный тренерский потенциал. Уверен, в будущем он обязательно будет тренером в больших клубах. Забавно получается: я всегда был с Игнашевичем на «ты», а сейчас даже как-то неловко, ха-ха. Всё-таки он мой главный тренер. Теперь из уважения обращаюсь к Сергею только на «вы», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. К ЦСКА хавбек присоединился в январе 2018 года, перейдя из команды «Славен Белупо».

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