Бистрович: в ЦСКА был с Игнашевичем на ты, теперь даже неловко. Всё-таки он главный тренер

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, высказался по поводу главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича.

«Профессиональное отношение как игрока полностью перенеслось на его тренерскую деятельность – всё по полочкам. У Сергея огромный тренерский потенциал. Уверен, в будущем он обязательно будет тренером в больших клубах. Забавно получается: я всегда был с Игнашевичем на «ты», а сейчас даже как-то неловко, ха-ха. Всё-таки он мой главный тренер. Теперь из уважения обращаюсь к Сергею только на «вы», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. К ЦСКА хавбек присоединился в январе 2018 года, перейдя из команды «Славен Белупо».