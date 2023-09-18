Радимов: если Деограсия будет так же работать, то поедет в московский клуб

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил работу главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии после победы оренбуржцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом» (2:0).

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашел с ними контакт. «Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если футболистам «Оренбурга» давать пространство, они могут тебя наказать, что они и сделали.

Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в «Динамо», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».