Радимов: если Деограсия будет так же работать, то поедет в московский клуб
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил работу главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии после победы оренбуржцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом» (2:0).
«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашел с ними контакт. «Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если футболистам «Оренбурга» давать пространство, они могут тебя наказать, что они и сделали.
Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в «Динамо», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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