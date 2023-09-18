Гончаренко: если мы расстроены ничьей с «Факелом», значит, у команды правильная психология

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Факелом» (0:0). По его мнению, у екатеринбуржцев складывается правильная психология.

«Наверное, если мы так сильно расстроены результатом матча, это значит, что у команды становится правильная психология. Слабое начало в нашем исполнении, это достаточно неожиданно. Первый фол, несколько угловых, потом мы немножко зажались. Первый тайм у нас вообще выпал. Во втором тайме, конечно, мы взяли игру под контроль. Наверное, по тем моментам, которые создали, мы должны были выиграть, но реализация сегодня была не на должном уровне», – сказал Виктор Гончаренко на видео в клубном телеграм-канале «Урала».