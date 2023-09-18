Галактионов — об Изидоре в «Зените»: надо просто пожелать ему удачи и развития

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на гол Вильсона Изидора в дебютном матче за «Зенит».

«Рад ли я за него? Почему нет? Конечно. Нашлось бы место в основе Вильсону, если он он остался? У него и так там было место, он играл постоянно. Либо по ходу матча выходил, либо в стартовом составе. Что его не устраивало в «Локомотиве»? Сложно сказать за него. Переход произошёл, поэтому нет смысла обсуждать игрока другой команды. Надо просто пожелать ему удачи и развития», — приводит слова Галактионова издание «РБ Спорт».

Вильсон Изидор забил в дебютном за петербуржцев матче с «Рубином» (3:0). За четыре игры нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги в составе «Локомотива» 23-летний французский нападающий также отметился одним точным ударом.