Галактионов — об Изидоре в «Зените»: надо просто пожелать ему удачи и развития

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на гол Вильсона Изидора в дебютном матче за «Зенит».
«Рад ли я за него? Почему нет? Конечно. Нашлось бы место в основе Вильсону, если он он остался? У него и так там было место, он играл постоянно. Либо по ходу матча выходил, либо в стартовом составе. Что его не устраивало в «Локомотиве»? Сложно сказать за него. Переход произошёл, поэтому нет смысла обсуждать игрока другой команды. Надо просто пожелать ему удачи и развития», — приводит слова Галактионова издание «РБ Спорт».
Вильсон Изидор забил в дебютном за петербуржцев матче с «Рубином» (3:0). За четыре игры нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги в составе «Локомотива» 23-летний французский нападающий также отметился одним точным ударом.
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