Источник: Зелимханом Бакаевым интересуются клубы из Катара и ОАЭ

У полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева есть варианты продолжения карьеры в клубах из Катара и ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, у Бакаева есть предложение от одного клуба из Катара и от двух — из ОАЭ. Сам футболист хочет получить больше игровой практики с минимальными потерями относительно текущей зарплаты в «Зените». Напомним, ранее сообщалось, что российский полузащитник близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду.

Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше РПЛ Бакаев сыграл в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.