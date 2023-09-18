Игрок «Локо» Морозов: после ухода Изидора атмосфера прекрасная — шутников и так хватает
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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что атмосфера в команде после ухода нападающего Вильсона Изидора не изменилась.
«Стало ли меньше шуток без Изидора? В «Локомотиве» шутников и так хватает. После его ухода прекрасная атмосфера осталась», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, к «Зениту» французский форвард присоединился 9 сентября. За сине-бело-голубых Изидор выступает под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0) Вильсон открыл счёт забитым мячам за «Зенит», посвятив свой гол как раз Малкому.
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