В Гондурасе игрок травмировал сразу двух соперников в невероятно жёстком подкате. Видео
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В чемпионате Гондураса произошёл резонансный эпизод, который вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Защитник клуба «Марафон» Орельяна в невероятно жёстком подкате травмировал сразу двух соперников из команды «Олимпия». Видео этого эпизода стало вирусным.
Невероятно жёсткий подкат Орельяны в матче чемпионата Гондураса. Видеоролик:
Примечательно, что полноценный контракт Орельяны принадлежит именно «Олимпии», а за «Марафон» он выступает на правах аренды. Уже в конце 2023 года Орельяна вернётся в «Олимпию».
Также стоит отметить, что это был первый матч футболиста после дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек. Теперь Орельяне грозит длительная дисквалификация из-за умышленного грубого фола.
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