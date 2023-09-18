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Мелёшин: переход в «Зенит» — выбор Бакаева. Он принял решение, значит, на что-то надеялся

Мелёшин: переход в «Зенит» — выбор Бакаева. Он принял решение, значит, на что-то надеялся
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелёшин высказался о ситуации вокруг хавбека «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Если человек переходит в «Зенит», наверное, на что-то надеется, что сможет выиграть конкуренцию, а иначе зачем туда переходить. Можно было перейти в другой титулованный клуб, где можно было с уверенностью расчитывать на игровое время. Человек принял решение, значит, на что-то надеялся. Конечно, переход в «Зенит» — выбор Бакаева. Его же никто не заставлял. Зелимхан — взрослый человек. Он же не против своей воли переходил в «Зенит». Как получилось, так получилось.

Не обидно ли, что так складывается карьера Зелимхана? Хотелось бы, конечно, чтобы он играл, получал больше игрового времени, а там уже вопросы к нему», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Источник: Зелимханом Бакаевым интересуются клубы из Катара и ОАЭ
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