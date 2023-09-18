Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Интересно, что на один из матчей главным арбитром назначена девушка Вера Опейкина.

19 сентября (вторник)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

20 сентября (среда)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья – Виталий Мешков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Олег Соколов.

«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мартынов.

21 сентября (четверг)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Колобаев.