Живоглядов: «Пари НН» находится в первой десятке РПЛ, это положительный результат

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов подвёл итоги матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (1:1), который прошёл 15 сентября.
«За счёт чего сумели так внезапно уйти от поражения в концовке матча с «Динамо»? Почему внезапно? На самом деле мы во втором тайме получше выглядели. Так что очевидно, что наиграли как минимум на ничью. Во всяком случае значительно прибавили по сравнению с первым таймом. Наша игра стала гораздо лучше. Помимо этого удалось реализовать один из моментов, которые у нас были. Ну и хорошо.
Считаю этот результат положительным — всё-таки взяли в Москве ничью в матче с «Динамо». Я доволен. Можно ехать домой на домашнюю серию. Доволен ли я общим результатом после восьми туров чемпионата? Ну конечно, это же положительный результат. Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Шаг за шагом — никто не отменял того, что нужно добиваться ещё большего», — приводит слова Живоглядова издание «Известия».
- 18 сентября 2023
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