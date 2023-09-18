Вера: у «Оренбурга» плохой старт в РПЛ, но в матче с «Локо» была наша очередь побеждать

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера подвёл итоги матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).

«Мы смогли одержать победу в матче с «Локомотивом», хотя было тяжело. Я очень рад этому. Футболисты «Локомотива» грубо играли против меня? Нет, всё нормально. Я всегда получаю толчки, это часть игры.

Если честно, у нас был плохой старт в чемпионате. Но в матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать. Надеюсь, мы сможем набрать недостающие очки. С новым тренером всё осталось прежним. Атмосфера в команде замечательная! Мы одержали две победы подряд и сыграли вничью с ЦСКА. Это очень хорошо для нас», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.