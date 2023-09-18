Вера: у «Оренбурга» плохой старт в РПЛ, но в матче с «Локо» была наша очередь побеждать
Поделиться
Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера подвёл итоги матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).
«Мы смогли одержать победу в матче с «Локомотивом», хотя было тяжело. Я очень рад этому. Футболисты «Локомотива» грубо играли против меня? Нет, всё нормально. Я всегда получаю толчки, это часть игры.
Если честно, у нас был плохой старт в чемпионате. Но в матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать. Надеюсь, мы сможем набрать недостающие очки. С новым тренером всё осталось прежним. Атмосфера в команде замечательная! Мы одержали две победы подряд и сыграли вничью с ЦСКА. Это очень хорошо для нас», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
14:16
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:10
-
13:05
-
12:57
-
12:50
-
12:50
-
12:45
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:11
-
11:59
-
11:57
-
11:41
-
11:40
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:40
Партнерский контент