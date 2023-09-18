Ткаченко: «Сосьедаду» запрещали брать русского, но клуб полюбил Захаряна и пробил запреты

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». По его словам, одним из ключевых факторов, благодаря которым сделка состоялась, стало настойчивое желание испанского клуба заполучить футболиста сборной России.

«Впервые «Реал Сосьедад» обратился в конце мая — начале июня 2022 года. Тогда, к сожалению, это не могло закончиться положительно. Может быть, Ла Лига, может быть, кто-то другой рекомендовал не брать русского футболиста. Но они настолько были влюблены в него, настолько его знали и хотели, что чуть более чем через год это пробило любые запреты. Но здесь было плавное движение, да и сделка занимала разные эмоционально этапы. Она заняла порядка двух недель с момента, когда они приняли окончательное решение её осуществлять.

Почему Ла Лига позволила этот трансфер? Что-то изменилось. Надеюсь, просто победил здравый смысл. Ведь в подготовке обсуждались разные сценарии — и самовыкуп, и даже бридж-трансфер через армянский клуб.

Отсутствие международной практики сказалось на цене Захаряна? Нет, цена довольно нормальная, высокая для человека, у которого оставался год до окончания контракта. В любом случае они покупали его талант и потенциал роста. Если использовать бизнесовую лексику, то они покупали потенциал. Но самое удивительное — их страсть, их желание получить игрока. Сделка эмоционально могла сорваться на некоторых этапах, но всё это позволило сохранить терпение и довести её до конца.

Есть три причины, почему это состоялось. Первое — это, конечно же, любовь и желание «Реала Сосьедад», о которых я только что говорил. Второе — сделкой занималась крутая команда, и пригласить туда Нобеля было отличной идеей. Никто лучше его не закрыл бы вопрос общения с Арсеном, его семьёй, не говоря уже об агентах Захаряна. И третье — конечно же, рыночная ситуация, когда оставался год до окончания контракта», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

Видео дебюта Захаряна за «Реал Сосьедад»:

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