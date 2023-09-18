Тикнизян: Галактионов не провисает, просто команда сталкивается с трудностями

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после поражения железнодорожников в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) ответил на вопрос о положении тренера Михаила Галактионова в клубе, а также признал проблемы в игре команды на старте сезона.

«Ничего в «Локомотиве» не изменилось по сравнению с весной. На мой взгляд, тренер не провисает, а просто команда сталкивается с трудностями. Это нормально, это спорт и футбол. Очень важно, как мы будем реагировать на трудности. В команде и у тренера всё нормально. Мы все впитываем то, что тренер нам говорит. К сожалению, в матче с «Оренбургом» нам не повезло. Мы не смогли воспользоваться своими моментами, соперник нас подловил на контратаках.

Пока что очень рано говорить, за что будет бороться «Локомотив». Каждый матч мы расцениваем как финал и не заглядываем на будущее. Не строим каких-то далеко идущих планов, идём от меньшего к большему. Следующий матч с «Уралом», сейчас это самое важное для нас. Я не спорю, что мы потеряли много очков с начала сезона, но посмотрим на таблицу в мае, там будет видно, кто и на каком месте. Самое главное — продолжать усердно работать, усваивать то, что говорит тренерский штаб, делать работу над ошибками. Я уверен, что сможем уйти со «дна» таблицы», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.