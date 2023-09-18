Главным арбитром на матч Пути РПЛ в Кубке России впервые в истории назначена женщина

Матч 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России «Балтика» – «Крылья Советов» обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Таким образом, он стала первой женщиной, которая выступит в качестве главного судьи в кубковом матче Пути РПЛ.

Напомним, полная бригада арбитров на матч «Балтика» – «Крылья Советов» выглядит следующим образом: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

Встреча калининградской «Балтики» и самарских «Крыльев Советов» состоится во вторник, 19 сентября. Игра пройдёт в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.